Son dakika: İstanbul Vezneciler’deki bombalı saldırı ile bağlantılı teröristler yakalandı

Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili saldırıda "işbirlikçi" olarak görev yapan terör örgütü PKK/KCK üyesi şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.





İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları öğrenildi.





ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2016 yılında Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı.

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