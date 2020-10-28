Son dakika... Erzincan'da korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.16'da yerin 6.79 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (28 EKİM ÇARŞAMBA)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.28 12:16:13 39.8608 40.2605 5.0 -.- 4.2 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2020.10.28 12:12:30 39.6073 25.9982 2.2 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.28 10:59:35 39.1348 29.0465 4.7 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 09:59:19 38.4283 39.2503 8.6 -.- 2.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.10.28 09:12:12 39.1255 29.0627 6.8 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:55:53 39.1490 29.0435 5.3 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:52:02 35.8553 36.5427 12.2 -.- 3.3 3.3 SURIYE İlksel

2020.10.28 08:44:43 39.1195 29.0785 21.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:38:13 39.1657 29.0493 4.9 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:37:46 39.1532 29.0667 6.2 -.- 2.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:36:11 39.1472 29.0747 4.9 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 08:31:30 36.9603 27.5438 12.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 06:24:11 37.9777 38.4770 5.0 -.- 2.0 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.10.28 06:18:10 40.6207 29.2232 20.1 -.- 1.1 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel

2020.10.28 06:12:20 39.9485 39.7928 10.6 -.- 2.3 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2020.10.28 06:09:29 39.1385 41.6907 15.0 -.- 1.6 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel

2020.10.28 06:08:43 38.8155 26.4397 12.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.28 05:50:06 39.1342 29.0207 10.2 -.- 1.3 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 05:40:45 39.1448 29.0645 8.0 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.10.28 05:37:41 36.9195 29.3040 21.1 -.- 0.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.10.28 05:04:36 40.5212 32.9562 5.0 -.- 3.6 3.8 TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel

2020.10.28 04:59:17 37.9718 27.2832 9.3 -.- 1.4 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.10.28 04:57:28 38.9978 27.8338 1.8 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.28 04:49:10 39.5717 26.1345 10.5 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.10.28 04:39:56 35.8598 36.4502 16.3 -.- 3.3 -.- SURIYE İlksel

2020.10.28 04:21:10 37.8835 27.5077 19.2 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.10.28 04:14:47 37.8688 29.0697 25.5 -.- 1.6 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel

2020.10.28 03:41:20 34.5477 25.4357 18.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 03:40:05 37.9420 27.3230 10.4 -.- 1.6 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.10.28 03:18:09 39.0088 27.8778 16.3 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.10.28 01:46:56 36.3145 28.7877 22.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.28 01:33:31 36.8940 27.3753 16.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.28 00:55:29 38.8157 27.0318 15.6 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

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