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Fransa'da camiye bırakılan ölüm tehditli mesajda Türkler hedef alındı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türk düşmanlığı aşılayan açıklamalarının ardından bir camiye ölüm tehditli mektup bırakıldı. "Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız." ifadeleriyle tehditlerin savrulduğu mektupta, Türkler ve cami cemaati hedef alındı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Fransa'da camiye bırakılan ölüm tehditli mesajda Türkler hedef alındı

İslam ve Müslümanların hedef alındığı, İslamofobik saldırıların artış gösterdiği Fransa'daki Vernon Camisi'ne tehdit mesajı bırakıldığı bildirildi.

TÜRKLER VE CAMİ CEMAATİ HEDEF ALINDI

Islam&Info'nun Twitter hesabındaki paylaşıma göre, ülkenin kuzeyindeki Vernon kentindeki caminin posta kutusuna bırakılan notta, Türklere, Araplara ve cami cemaatine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yer aldı.

"Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel'in ölümünün hesabını vereceksiniz." ifadelerinin yazıldığı mesajda, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik çirkin ifadeler de kullanıldı.

Ülkede yakın zamanda Pantin Camisi, yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki paylaşımı gerekçe gösterilerek 6 aylığına kapatıldı.

MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

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