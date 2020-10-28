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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 38 üyesi öldürüldü

ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü 'a yönelik operasyonda 38 örgüt üyesi öldürüldü. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana Boko Haram'ın kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 38 üyesi öldürüldü

Bölgedeki adını vermek istemeyen askeri yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada ordunu , Borno eyaletine Damboa bölgesindeki Boko Haram kampında örgüte yönelik hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

38 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkili, operasyonda 38 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran yetkili, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

2000'Lİ YILLARIN BAŞINDAN BERİ SÜRÜYOR

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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