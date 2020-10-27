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Son dakika: Sağlık çalışanlarına istifa ertelemesi

Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadelede önemli adımlar atmaya devam eden Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının yıllık izinleri de iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Sağlık çalışanlarına istifa ertelemesi

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararla, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirildi. Sağlıkçılarının yaş haddi ve malulen hariç, emeklilik talepleri reddedildi ve yıllık izinleri de durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Detaylar gelecek...

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