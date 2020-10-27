Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 27 Ekim Salı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 27 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.