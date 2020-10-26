Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"ARTIŞIN ÖNE ÇIKAN NEDENLERİNDEN BİRİ..."



(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. Risk mevsim şartları nedeniyle giderek artacaktır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir.

Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında, teması kaçınılmaz kılan kalabalıklar olduğunu biliyoruz. Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz. Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.



UZAKTAN ERİŞİMLE ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

"TOPLU ULAŞIMA EK SEFER KONUŞULDU"



Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir. İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor. Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

"ZORUNLU OLMAYAN KUTLAMA VE TÖRENLERİ LÜTFEN ERTELEYİN"

Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

"BİLİM KURULU TOPLANTIMIZI İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik. Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız. Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum.