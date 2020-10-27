27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Yakalandılar

Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Yakalandılar

Son dakika haberine göre Kobani soruşturmasında /’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17si tutuklandı KOBANİ EYLEMLERİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI
Kobani olaylarına katılmak için Suriyeye giden Çekdar kod adlı terörist tutuklandı KOBANİ OLAYLARINA KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GİDEN ÇEKDAR KOD ADLI TERÖRİST TUTUKLANDI
HDP yine teröre kalkan oldu! TBMMde Kobani soruşturması provokasyonu HDP YİNE TERÖRE KALKAN OLDU! TBMM'DE 'KOBANİ SORUŞTURMASI' PROVOKASYONU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA