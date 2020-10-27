Son dakika: Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Yakalandılar
Son dakika haberine göre Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)