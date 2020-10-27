CHP'de parti kurma furyası! İşte Sarıgül'ün kadrosundaki kritik isimler...

SARIGÜL TDH'NİN KAPILARINI PARTİ OLARAK YENİDEN AÇIYOR

Edinilen bilgiye göre Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı da yıllar önce başlattığı fakat parti haline getirmediği hareketle aynı ismi taşıyacak ve 'Türkiye Değişim Partisi' olacak. Birçok siyasi hareket gibi Sarıgül de ilk adımı İstanbul'dan attı ve önce İl Başkanını belirledi.

İL BAŞKANI YUSUF POLAT OLDU

Sarıgül, yeni partinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı. Haberi Polat kendi twitter hesabından bizzat verdi.

SARIGÜL A TAKIMINI İŞ DÜNYASI AĞIRLIKLI BELİRLEDİ

Parti konusunda Muharrem İnce'nin somut adım atması ile kesin kararını vererek yola çıkan Sarıgül'ün A takımını ise iş dünyasından belirlediği belirtildi. Sabah.com.tr'nin edindiği listeye göre Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.