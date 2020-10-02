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Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı

Son dakika haberine göre... Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, ifade işleminin ardından zanlıların tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı KOBANİ EYLEMLERİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

TUTUKLANAN İSİMLER

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, , , Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Sırrı Süreyya Önder, ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

, eski Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

Son dakika: Kobani soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişinin tutuklanması istendi SON DAKİKA: KOBANİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
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