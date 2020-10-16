Son dakika: DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı
Son dakika haberine göre... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'nın Seyhan ilçesinde kıskıvrak yakalandı.
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin kente geldiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.
"TEHLİKELİ" VE "EYLEMCİ"
Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.