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Son dakika: DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı

dakika haberine göre... tarafından aranan terör örgütü üyesi , 'nın Seyhan ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü üyesi 'nin kente geldiğini belirledi.

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı SON DAKİKA: KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI YAKALANDI

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

"TEHLİKELİ" VE "EYLEMCİ"

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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