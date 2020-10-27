27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Teröristin vurulma anı ortaya çıktı

Hatay'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Teröristin vurulma anı ortaya çıktı

'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme... Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki terörist güvenlik güçlerine saldırıda bulundu. Saldırıda bulunan teröristlerden biri kendisini patlattığı açıklanmıştı. Saldırının ardından aranan ikinci teröristin de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. İşte Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin vurulma anı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Hatay'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Teröristin vurulma anı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Hatay'daki terör eylemi girişimi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan ikinci teröristin güvenlik güçleri tarafından vurulma anları ortaya çıktı.

Hataydaki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Teröristin vurulma anı ortaya çıktı HATAY'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! TERÖRİSTİN VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekrar sıkıştırıldı.

Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve iş yerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, iş yerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Kuruluş Osman oyuncusu Cüneyt Arkından Hatay mesajı: Şimdi bu alçak satılmış şerefsiz terörü... KURULUŞ OSMAN OYUNCUSU CÜNEYT ARKIN'DAN HATAY MESAJI: ŞİMDİ BU ALÇAK SATILMIŞ ŞEREFSİZ TERÖRÜ...
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN YARALANAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan’dan Hatay açıklaması: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen ülke değildir BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HATAY AÇIKLAMASI: TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN ÜLKE DEĞİLDİR
Hatay Valisi İskenderundaki patlamanın ardından önemli açıklamalarda bulundu HATAY VALİSİ İSKENDERUN'DAKİ PATLAMANIN ARDINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA