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FETÖ ajanı Enver Altaylı'nın sır görüşmeleri ifşa oldu! Önce CIA şefini sonra Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'i aramış

hakkında tarafından 18 Ağustos’ta gözaltı kararı verilmişti. Ancak Altaylı bu sırada polise yakalanmamak için harekete geçti. Yerini değiştirdi. Yeni bir simkart aldı. ABD’deki irtibatlarıyla iletişime geçti. İddianameye giren ifadesinde “İki gün dinlenip teslim olacaktım” diyen Altaylı’nın telefonunda yapılan incelemede yakalanıncaya kadar geçen iki günde ABD’deki 12 ayrı kişiyle toplamı 3 saate yaklaşan 152 görüşme yaptığı belirlendi. Bu görüşmelerin 53’ü ’nın eski yöneticilerinden ile 14’ü ise 'nun danışmanı ile yapılmış.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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FETÖ ajanı Enver Altaylı'nın sır görüşmeleri ifşa oldu! Önce CIA şefini sonra Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'i aramış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Enver Altaylı hakkında FETÖ mensubu eski MİT görevlisi Mehmet Barıner'in ifadeleri üzerine yakalama kararı çıkarıldığı yazıyor. Bu durumu haber alan Enver Altaylı ise kaçarak başka bir yere gidiyor. Burada yakalanmamak için tedbirler alıyor. Yakalandıktan sonraki ifadesinde "Bir iki gün dinlendikten sonra teslim olacaktım" diyor.

DURUP DİNLENMEDEN KONUŞMUŞ
Ama polis her yerde onu ararken Altaylı bazıları eski CIA mensubu olan ABD'deki kişilerle yoğun bir telefon trafiğine girmiş. Bu trafikte en dikkat çeken isimlerden biri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen Rasim Bölücek. Altaylı, Bölücek ile 14 ayrı görüşme yapmış.

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ALTAYLI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ BAZI ARADIĞI KİŞİLER VE DETAYLARI
Alan Fiers: CIA'nın eski orta Amerika görev gücünün şefi. Toplam 1 saat 52 dakika 34 saniye süren 53 ayrı görüşme.

Max: 18 ayrı görüşme, toplamda 10 dakika 26 saniye,

Eireamhan Semple: 14 görüşme, toplamda 10 dakika 6 saniye

Rasim Bölücek: Toplam 10 dakika 6 saniye süren, 9 ayrı telefon görüşmesi, iki kez whatsapp araması.

Boyd Bishop: 14 ayrı arama, toplam 27 dakika 31 saniye.

Eckard Schiewek: Birleşmiş Milletler Afganistan Komisyonu (UNAMA) Taliban/El-Kaide izleme ekibi eski üyesi. 6 ayrı telefon görüşmesi.

Michael Douglas: Somali ve Irak gibi bölgelerde hava lojistik, güvenlik hizmetleri sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli SKA İnternational adlı şirketin yöneticisi. 11 dakika 54 saniye süren 7 ayrı görüşme.

Edwina Rogers: Üç ayrı görüşme, toplam 8 dakika 10 saniye.

SABAH/İNTERNET

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