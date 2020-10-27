EGM son dakika: 89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika... ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EGM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... 89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen ÖGG sınavlarının 89. dönem sınavına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınava ilişkin soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 89. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.