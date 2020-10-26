Hatay'daki patlamada parmağı olan 2 terörist de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'daki patlamayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde terör saldırısı meydana geldi. Yaşanan büyük patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında iki teröristin de yakalandığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)