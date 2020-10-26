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Hatay'daki patlamada parmağı olan 2 terörist de etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , 'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısında 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Hatay'daki patlamada parmağı olan 2 terörist de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'daki patlamayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde terör saldırısı meydana geldi. Yaşanan büyük patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında iki teröristin de yakalandığını açıkladı.

Son dakika... Hatayda terör saldırısı! Saldırıyı düzenleyen iki terörist de yakalandı SON DAKİKA... HATAY'DA TERÖR SALDIRISI! SALDIRIYI DÜZENLEYEN İKİ TERÖRİST DE YAKALANDI
Son dakika: İşte Hataydaki o teröristler | Canlı bomba polis uygulamasına böyle takılmış... SON DAKİKA: İŞTE HATAY'DAKİ O TERÖRİSTLER | CANLI BOMBA POLİS UYGULAMASINA BÖYLE TAKILMIŞ...

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