Son dakika: Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.