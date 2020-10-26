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Son dakika... Hatay'da terör saldırısı! Saldırıyı düzenleyen iki terörist de yakalandı

Son dakika haberi...'ın İskenderun ilçe merkezinde terör saldırısı meydana geldi. Yaşanan büyük sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında iki teröristin de yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika... Hatay'da terör saldırısı! Saldırıyı düzenleyen iki terörist de yakalandı

'ın İskenderun ilçe merkezinde terör saldırısı meydana geldi. Yaşanan büyük sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında iki teröristin de yakalandığını duyurdu.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: İKİSİ DE ELDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

Hatay’daki terör saldırısının amacı ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı HATAY’DAKİ TERÖR SALDIRISININ AMACI NE? TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ A HABER’DE AÇIKLADI

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