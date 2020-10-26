Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde terör saldırısı meydana geldi. Yaşanan büyük patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında iki teröristin de yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: İKİSİ DE ELDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.