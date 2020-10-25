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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, ’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Avrupadaki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AVRUPA'DAKİ İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞINA TEPKİ

İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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