24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'nın İslam'a hakaretine tepkiler büyüyor! Müslümanlar harekete geçti: Ürünler raflardan kaldırılıyor

Fransa'nın İslam'a hakaretine tepkiler büyüyor! Müslümanlar harekete geçti: Ürünler raflardan kaldırılıyor

'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin 'da bazı binaların cephelerine yansıtılması tepkisini çekti. ve Kuveyt, bu hareketi kınadı. Fas ve 'da ise Fransız ürünleri boykot ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020
ABONE OL
Fransa'nın İslam'a hakaretine tepkiler büyüyor! Müslümanlar harekete geçti: Ürünler raflardan kaldırılıyor

Fransa'da bir öğretmen, öğrencilere Fransız dergisi Charlie Hebdo'da 2015 yılında yayımlanan Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri gösterdi.

Öğretmenin öldürülmesi üzerine, bu kez bazı yerel idareler resmi binalara bu karikatürleri yansıttı. Fransız hükümetinin bu saygısızca davranışına İslam dünyasından tepkiler yağıyor.,

Fransız gazeteci Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı FRANSIZ GAZETECİ MACRON VE FRANSA HÜKÜMETİNİN İSLAM KARŞITLIĞINI ANLATTI

"MÜSLÜMANLARIN DUYGULARINA YAPILAN SİSTEMATİK SALDIRIYI KINIYORUZ"
TRT Haber'de yer alan habere göre İslam İşbirliği Teşkilatı Fransa'nın bu tavrını kınadı. Yapılan açıklamada "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

,

Ali Muhyiddin el-Karadaği A Habere konuştu: İslam ümmeti birlik olmalı ALİ MUHYİDDİN EL-KARADAĞİ A HABER'E KONUŞTU: İSLAM ÜMMETİ BİRLİK OLMALI

FRANSIZ ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALDIRILIYOR
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemlerin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Fas'ta aktivistler, sosyal medyada profil fotoğraflarını değiştirdi, yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydu. Fransız mallarına boykot başlatarak, bütün Müslümanlara boykota katılma çağrısı yaptılar.



Katar'da da marketler, Fransız mallarını raflardan kaldırmaya başladı. Katar'ın en büyük süpermarket zinciri AlMeeraQatar, Peygamber Efendimiz'e yönelik karikatür saldırısının yeniden yayımlanmasına yanıt olarak tüm Fransız ürünlerini şubelerinden çektiğini duyurdu.

Fransız öğretmenin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron ve birçok siyasetçi Müslümanları hedef gösteren açıklamalar yapmıştı.

Fransız polisi, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Başkan Erdoğandan Macrona çok sert tepki: Esas gayesi İslam ile hesaplaşmak BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A ÇOK SERT TEPKİ: ESAS GAYESİ İSLAM İLE HESAPLAŞMAK

Fransız gazeteci, Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı FRANSIZ GAZETECİ, MACRON VE FRANSA HÜKÜMETİNİN İSLAM KARŞITLIĞINI ANLATTI
Fransa İslama savaş başlattı: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum FRANSA İSLAM'A SAVAŞ BAŞLATTI: HELAL GIDA REYONLARINDAN RAHATSIZ OLUYORUM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA