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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'ya karikatür tepkisi: İslam düşmanlığı resmi makamlarca destekleniyor

Başkanı 'da Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasına gösterdi. Erbaş hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizi resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa’daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'ya karikatür tepkisi: İslam düşmanlığı resmi makamlarca destekleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'i (S.A.V.) resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmasının, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne serdiğini belirterek, uluslararası toplumu mücadeleye davet etti.

İSLAM DÜŞMANLIĞI RESMİ MAKAMLARCA DESTEKLENİYOR

Erbaş konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Peygamber Efendimizi resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerin kamu binalarına yansıtılmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Erbaş, "Mevlid-i Nebi haftasını idrak ettiğimiz bu günlerde, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi (s.a.s) resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir. Peygamberimiz (s.a.s)'e, Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı gösterilen bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Öfke ve nefret dolu bir davranışla İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alçaksın Macron! Charlie Hebdonun Hz.Muhammed karikatürleri Fransada devlet binalarına yansıtıldı! ALÇAKSIN MACRON! CHARLİE HEBDO'NUN HZ.MUHAMMED KARİKATÜRLERİ FRANSA'DA DEVLET BİNALARINA YANSITILDI!

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