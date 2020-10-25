Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkes kararı
Son dakika haberleri... Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti. İnsani ateşkes yarın sabah 8'den itibaren geçerli olacak.
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Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti.
ABD DUYURDU
ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
ERMENİSTAN DA AÇIKLADI
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim Pazartesi saat 08.00'den itibaren geçerli olacak "insani ateşkes" üzerinde anlaştığını duyurdu.
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