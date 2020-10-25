Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkes kararı

Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti.

ABD DUYURDU

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ERMENİSTAN DA AÇIKLADI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim Pazartesi saat 08.00'den itibaren geçerli olacak "insani ateşkes" üzerinde anlaştığını duyurdu.

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