Karabağ’daki başarının sırrı ne? Güvenlik ve Terör Uzmanı Tokmakoğlu A Haber’de değerlendirdi

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin buradaki varlığı, morali, motivasyonu stratejik olarak aslında bakarsanız Azerbaycan'ın arkasında durmasıyla çok büyük bir motivasyon sağladı. Arkasında durmaktan kasıt şu; bir defa akıl, kurmay aklı verildi.

İŞİN BAŞINDAN BERİ TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN ARKASINDA

Biz işin başından beri Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin oluşması aşamasında her bir basamakta yer aldık. Onlar bu işe istekli, gönüllü, cevahir davrandı. Biz ise bildiğimiz bütün bilgileri aktardık. Ama sonuçta harp silah ve vasıtalarının güncellenmesi yani bunların hepsinin modernize edilmesini Azerbaycan yaptı. Türkiye bu konuda da yardımcı oldu. Zaten askeri akademisi olarak kafalarımız aynı yetişti, belirli kurmay akademilerinde beraber okuduk.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ SON TATBİKATA DİKKAT ÇEKTİ

Anlatması da zor değil; ama sonuçta şu çıkıyor ortaya günümüz şartlarındaki harekat yapma biçimlerinde artık bu vekil unsurlar varsa ki Suriye'de Irak'ta zaten var. Ayrıca burada harekatı yapma biçimlerinde terörü kullanma motifleri varsa işte Suriye'de Irak'ta var. Bütün bunlarla ilgili bizim şehirlerin içine girmek, sahada ilerlemek bunlarla ilgili bütün detaylarda, en önce de şunu söyleyelim; aslında harekat başlamadan önce ortak tatbikatlar vardı, bunlar uzun yıllardır yapılıyordu ama en son yapılan tatbikatın zaten içindeki anlatım da işgal edilmiş toprakların kurtarılmasıyla alakalıydı. Yani Azerbaycan Ordusu her şeyiyle hazırdı.

ALMAN ORDUSU DA GELSE HİLAL TAKTİĞİ İLE HAREKET EDEBİLİRDİ

Bölgede hilal taktiğini gerektirecek doğal şartlar var. Bu zaten böyle. Alman ordusu da gelse büyük ihtimal böyle harekete geçerdi. Dağlık bölgeler var, bir sürü istihkamlar var. Daha önce inşa edilmiş sabit olan mevziler var, buralara yığdıkları silahlar var. Zaten burada hem güneyden hem de kuzeyden yapılacak bir harekatın başarısı, bunun başarısı olarak bütün alanı kontrol etmeye yarıyor. Hem arazi şartları hem istihkamlar hem de bununla ilgili olarak yapılabilecek bütün her şey bunu karşılıyor.

BİR TOPUN ATILDIĞI YERE İKİNCİ BİR TOP ATIŞI YAPILMIYOR

Suriye'de yapılan bütün harekatlara gözlemci olarak da katıldım. Oradaki söylediğim cümleleri aynen burada tekrar etmek durumundayım. Çünkü burada kesinlikle askeri hedefler, kesinlikle ve kesinlikle mühimmat israfı yok. Örneğin bir tane yere top atışı yapılıyorsa, ikinci bir top atışını duymuyorsunuz. Tek tek vuruluyor, bu bir defa kuvvet tasarrufu gibi imkanlar yaratıyor hem de harekatın başarısı açısından bunlar çok önemli şeylerdir.