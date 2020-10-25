Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajını askeri elbise ile verdi: Hiçbir güç irademizi etkileyemez

"KELBECER VE KUBADLI KENTLERİNİN BİR KISMI İŞGALDEN KURTARILDI"



Bu savaşın Azerbaycan için iyi bir deneyim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Askeri cephaneliğimizdeki bazı silahlara bazen modern savaşta ihtiyaç duyulmadığını gördük. Askeri operasyonlarımızın daha etkili ve zaman kaybetmeyecek şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bazı durumlarda gecikmeler olur. Bazı durumlarda, gecikmeler için bir neden yoktur. Tüm bunları analiz ediyoruz, analiz edeceğiz. Tekrar ediyorum, Azerbaycan Ordusu büyük bir cesaret ve profesyonellik gösteriyor. 1990'ların başında topraklarımızı yıllarca kaybettik. Bir aydan kısa bir süre sonra Fuzuli, Hadrut, Cabrayıl, Zengilan, Kelbecer ve Kubadlı bölgelerinin bir kısmı işgalden kurtarıldı. Yine her gün cepheden iyi haberler geliyor. Bazı alanlarda ciddi ayarlamalara ihtiyaç olduğu doğru, ancak bir bütün olarak hedefimize ulaşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim. Kendi toprağımızda savaşıyoruz. Adalet bizim tarafımızda, uluslararası hukuk bizim tarafımızda, tarihi adalet bizim tarafımızda. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalı, işgalcileri topraklarımızdan kovmalı ve ülkemizin egemenliğini sağlamalıyız. Bunu başaracağımıza eminim. Bu günlerde düzenli olarak Azerbaycan halkına hitap ediyorum, görüşlerimi ifade ediyorum ve başarılarımız hakkında bilgi veriyorum. Hiçbir güç irademizi etkileyemez. Düşmanı sonuna kadar kovacağız, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayacağız" dedi.