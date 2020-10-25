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Son dakika: Azerbaycan Gubadlı kent merkezini de kurtardı

Son dakika haberleri... ordusu, kent merkezini 'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köylerin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Gubadlı kent merkezini de kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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