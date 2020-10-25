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17 günde 78 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Türkiye genelinde nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı. 17 gündür yurt genelinde devam eden sahte içki nedenli can kayıplarında İzmir ve İstanbul başı çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2020
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17 günde 78 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Türkiye genelinde alkol zehirlenmesi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.

Son iki günde İzmir'de 5, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 7 kişi, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

SAYI 78'E ÇIKTI

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 33, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor. Son iki günde yapılan operasyonlarda ise Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre, Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.

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