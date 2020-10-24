Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Birimlerimizce 2020 yılında 2.430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda 3.547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1.020.819 litre ile 220.911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

100 ŞÜPHELİDEN 40'I TUTUKLANDI

Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır.

Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir.

161.062 LİTRE SAHTE/KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12/13 Ekim 2020 tarihlerinde;

İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16.585 litre etil/metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen "ALKOL" operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3.098 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır.

Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 05 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161.062 litre ile 6.102 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

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