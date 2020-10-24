Nihat Hatipoğlu'ndan İslam düşmanlarına tepki: Soytarıların dinle bir ilgisi olamaz.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal görüntülerle bir kez daha gündeme gelen tacizci sahte hocalar, birtakım kesimler tarafından İslam dinine ve Müslümanlara saldırıcı aracı olarak kullanıldı. Sabah gazetesi yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından tasavvuf veya vakıf kisvesi altında yapılan taciz üzerinden dini aşağılayanlara sert tepki gösterdi.

Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz,badeleme,küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz.Dinin kaynağı Kur'an,Sünnet,vicdan ve akıldır.

Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyz — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) October 23, 2020

AŞAĞILIK REZİLLİKLER İÇİNDE OLANLARIN DİNLE BİR İLGİSİ OLAMAZ

Twitter hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz, badeleme, küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz. Dinin kaynağı Kur'an, Sünnet, vicdan ve akıldır.

DİNİ AŞAĞILAMAYI KABUL EDEMEYİZ

Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

PKK'NIN ŞEYHİ TACİZCİ SÖZDE HOCAYA 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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