İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

Hasan Seymen görüşmede 20 kişinin olduğunu ve toplu bir görüşme olduğunu burada ABD Büyükelçisinin de olduğunu ifade etti. Hasan Seymen açıklamasında şunları ifade etti:

"O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur. 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur.