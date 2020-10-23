23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ’in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen’de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Toplantının Tarabya otelinde yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri Melis Coşan görüşmenin gerçekleştiği otelin önünde gelişmeleri aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

görüşmede 20 kişinin olduğunu ve toplu bir görüşme olduğunu burada Büyükelçisinin de olduğunu ifade etti. Hasan Seymen açıklamasında şunları ifade etti:

İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer İYİ PARTİ'DE FETÖ’DEN SONRA BİDEN KRİZİ! İŞTE O SIR GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI YER

"O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur. 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur.

Bu federasyonun genel başkan yardımcısıyken İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratik Enstitü Ankara'da temsilciliği olan yeni anayasa çalışması yapılmış, akabinde denge denetleme mekanizmalarının yeni anayasada yerli yerinde yer alması için bir ağ oluşturma kararı verilmiş. Bize de böyle bir davet geldi.

Ben de federasyonu temsilen ağın toplantılarına katıldım. 2011-2013 yılları arasında denge denetleme ağında yer aldık. Bir dönemde sözcülüğünü yaptım."

İYİ Partili Hasan Seymen ABD başkan adayı Joe Biden ile ne görüştü? İYİ PARTİLİ HASAN SEYMEN ABD BAŞKAN ADAYI JOE BİDEN İLE NE GÖRÜŞTÜ?

FETÖ’cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar! FETÖ’CÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BUĞRA KAVUNCU’YA AİT YENİ BİLGİ VE FOTOĞRAFLAR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA