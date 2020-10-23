İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer
Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen’de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Toplantının Tarabya otelinde yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri Melis Coşan görüşmenin gerçekleştiği otelin önünde gelişmeleri aktardı.
Hasan Seymen görüşmede 20 kişinin olduğunu ve toplu bir görüşme olduğunu burada ABD Büyükelçisinin de olduğunu ifade etti. Hasan Seymen açıklamasında şunları ifade etti:
"O dönemde ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüşmemizin nedeni şudur. 2011 yılında ben Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısıyken ki Türkiye'de 54 derneğin oluşturduğu bir federasyondur.
Bu federasyonun genel başkan yardımcısıyken İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratik Enstitü Ankara'da temsilciliği olan yeni anayasa çalışması yapılmış, akabinde denge denetleme mekanizmalarının yeni anayasada yerli yerinde yer alması için bir ağ oluşturma kararı verilmiş. Bize de böyle bir davet geldi.
Ben de federasyonu temsilen ağın toplantılarına katıldım. 2011-2013 yılları arasında denge denetleme ağında yer aldık. Bir dönemde sözcülüğünü yaptım."