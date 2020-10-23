28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020 tatil günü...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? Sorusunun yanıtı çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla 29 Ekim'in tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk tarihinin önemli dönüm noktaları arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sunuyor. Coşku ve heyecanla kutlanacak özel gün için sorgulamalar sürüyor. İşte, 28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020 tatil günü...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyetin ilanının 97.yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Perşembe günü tatil olacak. 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim resmi tatildir. 29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak.
29 EKİM'DE BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü banka işlemlerinin öğleden önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
29 Ekim bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatil olması bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak. Çalışan vatandaşlar dilerse 28 Ekim tarihinde yarım gün izin kullanarak toplam 4 gün izin yapabilir.