28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk tarihinin önemli dönüm noktaları arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sunuyor. Coşku ve heyecanla kutlanacak özel gün için sorgulamalar sürüyor. İşte, 28, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020 tatil günü...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyetin ilanının 97.yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Perşembe günü tatil olacak. 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar ve resmi kurumlar açık olmayacak.