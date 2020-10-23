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FETÖ’cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar!

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Giriş: 23.10.2020 15:42
Güncelleme:23.10.2020 15:43
FETÖ’cü olduğu tartışılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla ilgili yeni bilgi ve fotoğraflar ortaya çıktı.  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı öğrenildi. Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor. İşte tüm detaylar...

Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar!
Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar!
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