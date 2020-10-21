Son dakika: MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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