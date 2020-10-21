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Son dakika: MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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