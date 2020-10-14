14 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile ." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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