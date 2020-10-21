21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okul kantini' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okul kantini' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.''dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'okul kantini' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.'' dedi.

Bakan Selçuk açıkladı! 500 bin tablet kimlere verilecek? MEB tablet dağıtımı başvurusu ne zaman, nasıl olacak? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! 500 BİN TABLET KİMLERE VERİLECEK? MEB TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBAnın KKTCde de kurulacağını açıkladı MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK EBA'NIN KKTC'DE DE KURULACAĞINI AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA