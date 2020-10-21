21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eski HDP'li vekilin oğlu olan gri kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Eski HDP'li vekilin oğlu olan gri kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Son dakika haberine göre... Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan eski Genel Başkanı, 24. Dönem Milletvekili 'in "gri" kategoride aranan oğlu Savaş kod adlı olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Eski HDP'li vekilin oğlu olan gri kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi () Genel Başkanlığı ile 24. Dönem Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan 'in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı olduğu ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

SİLAHLARLA YAKALANDI

Yakalanan terörist ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
HDP ile PKK'nın el ele yardım kampanyası! PKK Kars'ta böyle örgütlenmiş HDP İLE PKK'NIN EL ELE YARDIM KAMPANYASI! PKK KARS'TA BÖYLE ÖRGÜTLENMİŞ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA