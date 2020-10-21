Eski HDP'li vekilin oğlu olan gri kategoride aranan terörist sağ yakalandı

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.