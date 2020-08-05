HDP'li isimler Remziye Tosun ve Evindar Oruç terörü koynunda beslediler!

Kuzey Irak'ta peşmergelere teslim olduktan sonra Habur Sınır Kapısı'na getirilerek güvenlik güçlerine teslim edilen terörist Evindar Oruç, 4 Haziran'da vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'i fotoğrafından teşhis ederek kendisinin Suriye'de yaralandığını, Güven'in de tedavisi için yardımcı olduğunu anlattı. Teröristin iddianameye yansıyan itirafları şöyle: DEAŞ'la çatışmaların olduğu bölgede belimden yaralandım. Tedavi imkânı olmadığı için beni sahte kimlikle Suruç ilçesine getirdiler. Suruç'ta bir süre kaldıktan Leyla Güven bana 'Seni tedavi için İstanbul'a götüreceğiz' dedi. İstanbul Ataşehir'de Leyla Güven ile şoförü beni birine teslim etti, daha sonra Esenyurt'ta bir hastanede Suriyeli Muhammet olarak tedavi gördüm.



15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Terörist Evindar Oruç, Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca örgütten kaçtığını anlattı. Hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan teröristin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



FOTOĞRAFINDAN TANIDI

Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki YPG saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teslim olan İbrahim Halil K. hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan dava açıldı. Emniyetteki sorgusunda çok sayıda terörist ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'u teşhis eden terörist İbrahim Halil K.'nın iddianameye yansıyan ifadelerinde çarpıcı detaylar yer aldı. Çukur ve hendek olaylarının yaşandığı dönemde evi Sur'da olduğu için çok sayıda teröristi evinde barındıran, tedavi eden Remziye Tosun'un İbrahim Halil K.'yı da bizzat evinde gizleyip PKK terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği ortaya çıktı. Terörist ifadesinde şöyle dedi: Sur'da babamın kıraathanesinde çalışıyordum. İran uyruklu bir teröristle HDP Milletvekili Remziye Tosun'un evine gittik. Evde Tosun ile çocukları vardı. Remziye ile İranlı terörist bir süre konuştuktan sonra Remziye İran'lıya, 'Bu küçük kızım biraz büyüsün onu örgüte bizzat götürüp elimle teslim edeceğim' dedi. Remziye'nin evinde bir gece gizlendikten sonra ertesi gün İranlı terörist iki araçla eve gelip beni aldı. Lice kırsalında Mervan kod adlı teröriste teslim ettiler beni. Avaşin Kampı'na götürüldüm. Suriye'de YPG saflarında yer aldım. Pişman olup geri dönmek istediğimi söyleyince beni Deyrezor'a sürdüler. Bulduğum ilk fırsatta kaçtım" dedi. Remziye Tosun dâhil 122 teröristi fotoğraflarından teşhis eden teröristin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak-Sabah