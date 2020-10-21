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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'li Remziye Tosun'a sert tepki!

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Giriş: 21.10.2020 16:32
Güncelleme:21.10.2020 16:43
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz.  Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." diyerek sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Remziye Tosun'un, il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan annelere yönelik hakaretine sert tepki gösterdi.

"VİCDANSIZ BİR SALDIRGANLIKTIR"
Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere hakaret eden HDP milletvekilini kınadıklarını vurgulayan Çelik, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." mesajını paylaştı.

Çelik, HDP milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesinin utanç verici bir tutum olduğunu belirterek, "Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'Evladımı istiyorum' diyen annelere 'Satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz.
Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2020

"İNSANLIKLARINI TERÖRE SATTILAR"
"Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır. Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki tüm annelerin sesi Diyarbakır'da yükseliyor. Annelik bugün 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz' diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."

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