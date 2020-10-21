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İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda'da 5.7 büyüklüğündeki yaşanan  korkuttu. Katıldığı canlı yayın programında konuştuğu sırada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, korku dolu anlar yaşadı.

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Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı

İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem anında , 'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı İZLANDA BAŞBAKANI KATRİN JAKOBSDOTTİR CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

İŞTE DEPREME YAKALANDIĞI AN

Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu. İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.

"EV HALA GÜÇLÜ"

Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

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BAŞKENTTE HASARLAR OLUŞTU

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, deprem, başkent Reykjavik'e yakın konumdaki sahil kasabası Hafnarfjordur'un 10 kilometre güneybatısında kaydedildi. Sarsıntının, başkentin çevresinde hasarlara yol açtığı belirtildi. Depremlerin İzlanda'da yaygın olduğu biliniyor.

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