İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı

İŞTE DEPREME YAKALANDIĞI AN

Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu. İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.