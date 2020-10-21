İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı
Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda'da 5.7 büyüklüğündeki yaşanan deprem korkuttu. Katıldığı canlı yayın programında konuştuğu sırada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, korku dolu anlar yaşadı.
İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Washington Post'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.
İŞTE DEPREME YAKALANDIĞI AN
Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu. İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.
"EV HALA GÜÇLÜ"
Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.
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BAŞKENTTE HASARLAR OLUŞTU
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, deprem, başkent Reykjavik'e yakın konumdaki sahil kasabası Hafnarfjordur'un 10 kilometre güneybatısında kaydedildi. Sarsıntının, başkentin çevresinde hasarlara yol açtığı belirtildi. Depremlerin İzlanda'da yaygın olduğu biliniyor.