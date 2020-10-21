Son dakika açıklaması: KYK başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 yılına ilişkin KYK başvurularının hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın üniversitelerdeki yüz yüze eğitim açıklamasının ardından ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile halen eğitimine devam eden öğrenciler tarafından KYK detayları araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, KYK başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.

Şu anda KYK yurt ve burs başvuruları için resmi bir tarih verilmedi. KYK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden duyurulacak.