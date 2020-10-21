Son dakika açıklaması: KYK başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvurusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. Öte yandan burs ve öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler de KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili GSB'den açıklama geldi. Peki, KYK başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 yılına ilişkin KYK başvurularının hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın üniversitelerdeki yüz yüze eğitim açıklamasının ardından ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile halen eğitimine devam eden öğrenciler tarafından KYK detayları araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, KYK başvurusu başladı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.
Şu anda KYK yurt ve burs başvuruları için resmi bir tarih verilmedi. KYK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden duyurulacak.
2020 KYK BURSU NE KADAR?
2020 yılında KYK burs ücreti 550 lira, Öğrenim kredisi ise Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanıyor.
2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
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