KPSS lisans sonuçları açıklanıyor: 2020 Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
KPSS lisans sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, ilk aşama olan sınavlara katıldılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM KPSS sonuçları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 KPSS lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020 KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...
2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.
2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puantürü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde desınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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