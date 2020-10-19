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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite öğrencileri için önemli açıklama! 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için önemli açıklama! 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili açıklamalarının ardından gözler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:05
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ilkokullar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Sağlık Bakanlığı güz döneminin online yapılmasını önermişti. İlerleyen zamanlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitim için hazırlıkların devam edildiği duyurulmuştu. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılı bilgiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. 2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK HİJYEN KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.
YÖK ve TSE arasında, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla geçen ay içerisinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK ve TSE iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.