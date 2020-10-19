Üniversite öğrencileri için önemli açıklama! 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili açıklamalarının ardından gözler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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