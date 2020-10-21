Üniversite öğrencilerine 4.500 TL müjdesi! TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? 6 ay boyunca...

Üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı TÜBİTAK STAR projesinin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından lisans seviyesindeki öğrenciler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK aracılığıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatıldığını müjdelemişti. Bu açıklamaların ardından kimlerin başvurabileceği ve ne kadar burs verileceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? TÜBİTAK STAR başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...