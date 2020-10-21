Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine 4.500 TL müjdesi! TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? 6 ay boyunca... Üniversite öğrencilerine 4.500 TL müjdesi! TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? 6 ay boyunca... Son dakika... Üniversite öğencilerine müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan taraıfndan, lisans seviyesindeki öğrencilere STAR adı verilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatıldığı açıklanmıştı. STAR Programı'nın detayları belli oldu. Buna göre, bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay boyunca aylık 750 lira burs alacak. Peki, TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? TÜBİTAK STAR başvuru şartları neler? İşte merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 11:13
Üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı TÜBİTAK STAR projesinin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından lisans seviyesindeki öğrenciler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK aracılığıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatıldığını müjdelemişti. Bu açıklamaların ardından kimlerin başvurabileceği ve ne kadar burs verileceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, TÜBİTAK STAR bursu başvuru ne zaman? TÜBİTAK STAR başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Üniversite gençliğine müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı 'Star' olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programının gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Lisans öğrencilri başvurularını 2-30 Kasım tarihleri arasında "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecekler. Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler aylık araştırma bursuyla desteklenecek.
6 AY BOYUNCA 750 TL
Uzmanlar tarafından genel ağırlıklı not ortalaması ve üniversite giriş sıralamasına göre yapılacak değerlendirmenin ardından bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süreyle aylık 750 lira burs alacak. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacak.
TÜBİTAK STAR BURSU ŞARTLARI NELER?
TÜBİTAK STAR programına başvuru yapabilmek için öncelikle lisans öğrencisi olmak gerekiyor.