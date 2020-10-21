Skandal zam teklifi! CHP'li Kartal Belediyesi'nin çalışanları greve gitti

CHP'li Kartal Belediyesi'nde geçtiğimiz mart ayından beri devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayınca işçiler greve gitti. Önümüzdeki yılların zam oranını görüşmek isteyen sendikaya, belediye yönetimi sıfır zam teklif ettiği için greve gittiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN SIFIR ZAM TEKLİFİ

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kartal Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkilileri ve işçiler tarafından belediye binası girişine grev kararı asıldı.

CHP'li Kartal Belediyesi Mart 2020'den bu yana işçilerle toplu sözleşme imzalayamadı. Belediyeden önümüzdeki yıl ve 2. yıl zammını isteyen işçilere, belediye yönetimi sıfır zam önerdi. Bu nedenle DİSK'e bağlı Genel-iş sendikasına üye işçiler greve gitme kararı aldı. Grev kararı Pazartesi günü belediyeye asılarak resmen başlatıldı.

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