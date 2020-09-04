İzmir'de işçiler grev yaptı esnaf isyan etti: Buranın pisliğinden bıktık

Otomobil yedek parça işinde çalışan Göktuğ Özçınar, çöp sıkıntısının 10 gündür devam ettiğini belirterek, "İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz ama sanayi olduğu için bakımsız. Belediye anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Çöpler toplanmıyor, elektrik, su sıkıntımız var. Belediyeyi arıyoruz, cevap vermiyorlar. Geri dönüş sağlanmıyor. Çöpler kokuyor, dükkanlarda fareler oluyor. Uğraşıyoruz. Müşteri kaybı yaşıyoruz. Esnaf olarak belediyenin biraz daha iyi çalışıp, esnafı düşünmesini istiyoruz. Yollar ve kaldırımlar çok kötü. Her yer çukur" diye konuştu.