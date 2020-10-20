20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu'nun otopark vaadi neydi? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?

İmamoğlu'nun otopark vaadi neydi? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?

-Avcılar'da aracını park ettikten sonra evine çıkan M.Ç.(49) aracını yan binadaki evin sınırını 5 cm. ihlal ederek park ettiği için komşuları tarafından aşağıya çağrıldı. Balta ile darp edilen M.Ç.'nin hayati tehlikesi sürüyor, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı. Bu korku filmi gibi olayı bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı , "Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , " sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız. ile yeni yapılacak alanlarda 100 bin araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle iki katına çıkaracağız. Park Et-Devam Et uygulaması ile park sonrası kullanımı ücretsiz olacak. oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek" diye vaatlerde bulunmuştu! Sorunu çözme adına en azından biraz yol alınmalıydı. Ama gelinen nokta tam da sosyal medyadaki 'Nasıl başladı?/ Nasıl devam ediyor?' paylaşımlarına örnek olacak türden!" diye yazdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
ABONE OL
İmamoğlu'nun otopark vaadi neydi? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?

İstanbul-Avcılar'da aracını park ettikten sonra evine çıkan M.Ç.(49) aracını yan binadaki evin sınırını 5 cm. ihlal ederek park ettiği için komşuları tarafından aşağıya çağrıldı. Balta ile darp edilen M.Ç.'nin hayati tehlikesi sürüyor, karısı A.Ç. ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı. Haberin görüntüleri korku filmi gibiydi, baltayla, sopalarla zavallı adamı ve eşini öldüresiye dövdüler. Hem de sınırı sadece 5 cm. geçtiği için! O park sınırını kim belirliyor? Evinizin önündeki yol, babanızın malı mı? "Evimin, dükkanımın önü benimdir" diye bir anlayış çıktı. Boş yer varsa, herkes oraya park edebilir.

Bu olay sosyal medya mahkemesinde (!) gündem olduğu için, magandalar gerekli cezayı alacaklardır diye düşünüyorum. Peki, sosyal medyaya yansımayan araç park yeri kavgaları ne olacak?



O YASAYA NE OLDU?
Google'a 'Araç park yeri kavgası' yazın, her gün birkaç adli vakayla karşılaşırsınız. Park yeri için millet birbirini öldürüyor artık! Eskiden trafiğin yoğun olduğu merkezi yerlerde kavga çıkardı ama vatandaş artık Avcılar'da mahalle arasında park yeri için birbirine baltayla saldırıyor

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Yeni binalarda otopark yapmak mecburiydi, ne oldu o yasa? Apartmanın altına iki kat otopark yapana fazladan imar alanı verilse fena mı olur? Sokak aralarını bile park yeri yapan İspark, hani kazandığı parayla kapalı otoparklar yapacaktı? Valeler hangi izinle yol kenarlarını otopark gibi işletiyor?
Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız. Transfer Merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda 100 bin araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle iki katına çıkaracağız. Park Et-Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak. Mahalle Zonları oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek" diye vaatlerde bulunmuştu! Sorunu çözme adına en azından biraz yol alınmalıydı. Ama gelinen nokta tam da sosyal medyadaki 'Nasıl başladı?/ Nasıl devam ediyor?' paylaşımlarına örnek olacak türden!


'Sorun nasıl devam ediyor?' Vatandaş evinin önündeki park yeri için bile baltayla saldıracak şekilde devam ediyor! Tabii bu sorun sadece belediyeyi ilgilendirmiyor. Karayolları İdaresi, Trafik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bazı kurumların ortak hareket etmesi gerekiyor. Park yeri kavgası yüzünden bizim kadar insanın öldüğü başka ülke var mı? Böylesine basit bir sorunu bile çözemiyor muyuz?

YAZNIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor: 2018 yılında çekilen fotoğrafı 2020 yılında çekilmiş diye pazarladı! EKREM İMAMOĞLU YALANDA SINIR TANIMIYOR: 2018 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020 YILINDA ÇEKİLMİŞ DİYE PAZARLADI!
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiyeyi Fransız basınına şikayet etti CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, TÜRKİYE'Yİ FRANSIZ BASININA ŞİKAYET ETTİ
AK Partiden Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesine eleştiri: “Buna emek hırsızlığı derler!” AK PARTİ'DEN EKREM İMAMOĞLU VE KADIKÖY BELEDİYESİ'NE ELEŞTİRİ: "BUNA EMEK HIRSIZLIĞI DERLER!"
Ekrem İmamoğlu terör propagandasına sahip çıktı EKREM İMAMOĞLU TERÖR PROPAGANDASINA SAHİP ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA