İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafın aynısının 18 Mart 2018 tarihinde internet siteleri tarafından yayınladığı ortaya çıktı.

İMAMOĞLU 2018'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!

Ekrem İmamoğlu; 18 Ekim 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından; "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu söz konusu paylaşımına 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğraf paylaştı.

AYNI FOTOĞRAF 2018 YILINDA İNTERNET SİTELERİ TARAFINDAN YAYINLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun; resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde T24 adlı internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.

T24 adlı internet sitesinin 18 Mart 2018 tarihinde Twitter hesabından yayınlanan; "'Kimseye zararımız yoktu': Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası" başlıklı haberde Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında çekildiği iddia ettiği fotoğrafın aynısı yayınlanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN; EN BÜYÜK YALANI FAZİLET DURAĞI YALANI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük yalanın Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası olarak biliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiasında bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit etmişti.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayına çıktı ve otobüse binen yolcuları hedef almış. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulunmuştu.

MURAT ONGUN YALAN SÖYLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" demişti.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.

ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

BARIŞ SAVAŞ / SABAH