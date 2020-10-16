AK Parti'den Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesi'ne eleştiri: “Buna emek hırsızlığı derler!”

2018'DE YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ



Dönemin İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar'ın, 13 Nisan 2018'deki açıklaması da Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı.



Acar, o dönemki açıklamasında, "Islah çalışmalarımız 2010'dan itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından nisan ayı itibariyle bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" demişti.

Acar, ıslah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" demişti.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)





