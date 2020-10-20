Heyecan dorukta! DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman?

DGS ek tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. DGS ek tercih işlemlerini yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. İlk tercihlerin sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuza göre tercih yapacak öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS ek yerleştirmeler ne zaman? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.