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10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Erken seçimden korkuyorlar

Erken talebinin çiftçiden, emekliden geldiğini öne süren Genel Başkanı Kemal , "Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Erken seçimden korkuyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında erken seçim iddialarına değindi.

Kendisinin erken seçim talebinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi; çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir." dedi.

"KORKUYORLAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erken seçim kabile devletinde olur" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ne korkuyorsun? Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye." dedi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, sosyal medyada "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.

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10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlunun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Erken seçimden korkuyorlar 10 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU: ERKEN SEÇİMDEN KORKUYORLAR

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