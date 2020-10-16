CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara" etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'ye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken bir parti olduğunu belirterek, "Çünkü biz kadrolarımızla var olan sorunları çözme konusunda azimli, kararlı ve özgüveni yüksek bir duruş sergilemek zorundayız." dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, 6 bin 800 yol arkadaşlarının 961 mahalleyi gezeceğini söyledi.