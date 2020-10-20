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Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu ama konuşmadı

Önceki gün hayatını kaybeden gazeteci 'un cenaze namazı 'daki 'nde kılındı. Cenazede yan yana saf tutan Genel Başkanı ile 'nin birbirleriyle konuşmaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu ama konuşmadı

Son 3 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı , durumunun ağırlaşması üzerine Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Coşkun, önceki gün bu hastanede hayatını kaybetti. Bekir Coşkun'un cenaze namazı 'daki 'nde kılındı. Cenazeye gazetecinin arkadaşları ve siyasetçiler de katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu ama konuşmadı KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MUHARREM İNCE, BEKİR COŞKUN'UN CENAZESİNDE YAN YANA SAF TUTTU AMA KONUŞMADI

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KILIÇDAROĞLU-İNCE YAN YANA

Genel Başkanı ile Kılıçdaroğlu'nun partideki en büyük rakibi de cenaze namazında yan yana saf tuttu. İkili, namaz öncesi ve sonrası ise birbirleriyle iletişim kurmadı sohbet etmedi.

EN SON ŞUBAT AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yapmıştı.

İNCE, "MEMLEKET HAREKETİ" BAŞLATTI

Şubat ayındaki görüşmeden sonra sessizliğe bürünen Muharrem İnce, 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi" adını verdiği bir girişimde bulundu.

'yi gezmeye çalışan İnce, buralarda yaptığı görüşmelerde parti kurmak için nabız yokluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise İnce'nin başlattığı hareket hakkında sorulan sorulara sessiz kalıyor.

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